03.07.2017 Rees. Ein 46-Jähriger ist mit seinem Motorrad nahe Rees im Kreis Kleve tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam er am Sonntagabend zu Fall und schleuderte in den Gegenverkehr. Ein Auto erfasste den Mann und verletzte ihn so schwer, dass er starb.