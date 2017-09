Motorradfahrer stirbt bei Fahrt mit Freunden

10.09.2017 Ruppichteroth. Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Fahrt mit zwei Freunden nahe Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Gruppe mit ihren Maschinen am Sonntag auf einer Bundesstraße. Der 29-Jährige habe sich dabei mit seiner Maschine an zweiter Stelle befunden - die Freunde fuhren allerdings nicht in Sichtweite. Als der erste und der dritte Fahrer im Ort Ingersau angekommen seien, hätten sie das Fehlen des 29-Jährigen bemerkt. Sie fuhren die Strecke den Angaben zufolge wieder zurück und entdeckten ihn an einer Stelle in einem Graben, die von der Straße nicht direkt einsehbar gewesen war. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Warum der 29-Jährige von der Strecke abkam, ist nach Polizeiangaben noch unklar.