Motorradfahrer stürzt bei Starkregen auf der Autobahn

23.04.2018 Gescher. Bei heftigem Regen ist am Sonntagabend auf der Autobahn 31 im münsterländischen Gescher ein Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei auf den Grünstreifen neben der Autobahn gerutscht und gegen einen Pfosten gestoßen. Dabei habe er sich schwere Verletzungen an Armen und Beinen zugezogen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Motorrad wurde stark beschädigt.

Heftige Gewitter waren am Sonntagnachmittag über Nordrhein-Westfalen hinweggezogen. Mehrfach gab es Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für bestimmte Regionen. (dpa)