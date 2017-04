Tragischer Unfall in Neuss

Neuss. Ein 26-jähriger Düsseldorfer und eine 20 Jahre alte Neusserin sind am Samstag in Neuss mit einem Motorrad nach einem Sturz auf einer Brücke acht Meter in die Tiefe gestürzt.

Von Michael Wrobel, 22.04.2017

Am Nachmitag gegen 16.30 Uhr hatte der Düsseldorfer laut Polizeibericht in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war zu Fall gekommen. Dabei wurden er und seine Sozia über ein Brückengeländer geschleudert. Die beiden Personen stürzten rund acht Meter tief auf einen darunter gelegenen Parkplatz. Die 20-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Universitätsklinik Düsseldorf gebracht. Eine Zeugin des Unfalls musste aufgrund eines erlittenen Schocks vor Ort behandelt werden. Die Unfallstelle musste für rund Stunden gesperrt werden.