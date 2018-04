Motorradfahrer schwebt nach Unfall auf A3 in Lebensgefahr

08.04.2018 Hamminkeln. Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend an der Anschlussstelle Hamminkeln der Autobahn 3 lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war aus ungeklärter Ursache in der Ausfahrt gegen den linken Bordstein gefahren und dann gegen einen Baum geprallt, wie die Autobahnpolizei Düsseldorf am Sonntag mitteilte. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.