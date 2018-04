Motorradfahrer prallt gegen Treckerschaufel

11.04.2018 Handrup. Beim Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Traktor ist am Mittwoch im emsländischen Handrup ein Kradfahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, übersah am Morgen ein 21 Jahre alter Treckerfahrer beim Linksabbiegen den entgegenkommenden 25 Jahre alten Motorradfahrer, der gegen die Frontschaufel des Traktors prallte. Er starb noch an der Unfallstelle. Das Motorrad fing bei dem Aufprall Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.