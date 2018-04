28.04.2018 Büren. Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in der Nähe von Büren im Osten Nordrhein-Westfalens ums Leben gekommen. Er sei in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Abend mit. Der Biker aus Dortmund starb noch an der Unfallstelle. Er war mit drei weiteren Motorradfahrern unterwegs.