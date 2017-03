Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

11.03.2017 Coesfeld. Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag in Billerbeck (Kreis Coesfeld) mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der junge Mann aus Waltrop war mit zwei Freunden zu einer Ausfahrt unterwegs. Nach Informationen der Polizei seien die drei auf einer Kreisstraße vermutlich zu schnell gefahren. Der 21-Jährige wurde aus einer Kurve getragen und prallte gegen den Baum. Er starb noch am Unfallort. Die Zeugen des Unfalls wurden durch Notfallseelsorger psychologisch betreut.