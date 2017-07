17.07.2017 Paderborn. Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Paderborn lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm ein 30-jähriger Autofahrer dem Biker am Sonntagabend die Vorfahrt. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der 41-Jährige von seiner Maschine stürzte und auf der Straße liegen blieb. Ein Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer ins Krankenhaus.