Motorradfahrer bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

08.12.2017 Düsseldorf. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Düsseldorf unter einem Auto eingeklemmt worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann sei auf seinem Motorrad am Donnerstagabend im Stadtteil Eller mit einem Auto kollidiert, von seinem Zweirad geschleudert worden und mit beiden Beinen unter der Hinterachse des Autos eingeklemmt worden, teilte die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen mit. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten mit einem Hebekissen. Er kam in ein Krankenhaus.

Nahezu zeitgleich wurde eine Autofahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Taxi in Düsseldorf-Friedrichstadt in ihrem Auto eingeklemmt und verletzt. Über die Schwere der Verletzungen lagen in der Nacht zunächst keine Informationen vor. (dpa)