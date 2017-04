Motorradfahrer auf A46 tödlich verunglückt

03.04.2017 Hückelhoven. Ein 30-Jähriger ist auf der Autobahn 46 bei Hückelhoven (Kreis Heinsberg) mit seinem Motorrad gestürzt und ums Leben gekommen. Der Mann aus Geilenkirchen sei vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und zog sich bei dem anschließenden Sturz tödliche Verletzungen zu. Die A46 war nach dem Unfall am Sonntagabend zeitweise in beide Richtungen gesperrt.