Motorrad prallt gegen Kleinlaster: Fahrer tot

02.05.2018 Marienfeld. Beim Frontalzusammenstoß mit einem Kleinlaster ist ein 58 Jahre alter Motorradfahrer in Marienfeld (Kreis Gütersloh) tödlich verunglückt. Der Unfall passierte, als der Biker eine Gruppe anderer Motorradfahrer überholte, wie ein Polizeisprecher sagte. Kurz nach dem Zusammenstoß am Mittwochabend erlag der 58-Jährige seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Kleinlasters und sein Beifahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der Motorradfahrer war in Richtung Gütersloh unterwegs.