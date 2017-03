Mordprozess Höxter: Wilfried W. widerspricht Ex-Frau

Schnee liegt vor dem Haus in Höxter-Bosseborn (Nordrhein-Westfalen).

14.03.2017 Paderborn. Im Prozess um die tödlichen Misshandlungen im Horrorhaus von Höxter hat der Angeklagte Wilfried W. seiner Ex-Frau massiv widersprochen. In einer von seinem Verteidiger vor dem Landgericht Paderborn verlesenen Erklärung bezeichnete der 48-Jährige ihre Darstellungen als Lügengeschichten. Wilfried W. und Angelika W. sind wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt. Über Jahre hinweg soll das Duo Frauen in sein Haus gelockt und schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Uslar und Bad Gandersheim starben. Angelika W. hatte in ihren Aussagen ihren Ex-Mann Wilfried W. als treibende Kraft hinter den Taten bezeichnet.