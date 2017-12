Mordprozess Höxter: Landgericht setzt Gutachter ab

12.12.2017 Paderborn. Im Mordprozess um das sogenannte Horror-Haus von Höxter hat das Landgericht Paderborn den Sachverständigen Michael Osterheider aus gesundheitlichen Gründen von seiner Aufgabe entbunden. Das teilte das Gericht am 36. Prozesstag am Dienstag mit. Der Professor der Uni Regensburg hatte sich bei seiner Aussage als Zeuge Mitte November in Widersprüche verwickelt und sich anschließend krank gemeldet.

Die Sachverständige Nahlah Saimeh, Ärztliche Direktorin der Gerichtspsychiatrie in Lippstadt-Eickelborn, soll jetzt nicht nur die Angeklagte Angelika W. (48), sondern zusätzlich auch deren Ex-Mann Wilfried W. (47) begutachten.

Beide sind wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt. Mehrere Jahre lang soll das Paar Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der Quälereien. (dpa)