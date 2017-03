Mordfall in Herne

Kerzen, Blumen und Stofftiere liegen in Herne vor dem Wohnhaus des ermordeten neunjährigen Jungen Jaden.

10.03.2017 Herne. Das Motiv für den Kindsmord von Herne war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mordlust. Am Freitag gaben die Ermittler bei einer Pressekonferenz Details der Untersuchungen bekannt.

Wie die Ermittler am Freitag in Dortmund mitteilten, gestand der 19-Jährige neben dem Mord an dem neunjährigen Jungen auch den nach seiner Festnahme festgestellten zweiten Mord. Bei diesem Opfer handle es sich um einen 22 Jahre alten Mann.

Der Donnerstagabend festgenommene Marcel H. ist den Angaben zufolge umfassend geständig. Bei seiner Vernehmung habe er angegeben, sich ursprünglich selbst das Leben habe nehmen zu wollen. Nachdem er es erfolglos zweimal versucht habe, habe er sich entschlossen, einen Mord zu begehen, um ins Gefängnis zu kommen. (afp/dpa)