Wieder ohne heiße Spur

Ein Polizeikonvoi fährt im Juni 2010 bei Heidenheim-Nietheim in einen Wald. Dort in der Nähe war die Leiche der entführten Bankiersgattin gefunden worden.

07.04.2017 Königsbronn/Ellwangen. Die Ermittler haben im Mordfall Maria Bögerl keine Beweise für den Mord an der Bankiersfrau in der Wohnung des zunächst festgenommenen 47-Jährigen gefunden.

Polizisten hatten am Donnerstag dessen Wohnräume in einem Haus in Königsbronn nahe Heidenheim unter die Lupe genommen. Die Ermittlungen gegen inzwischen freigelassenen Mann würden nun routinemäßig abgearbeitet, sagte Staatsanwalt Armin Burger am Freitag in Ellwangen (Baden-Württemberg).

Der 47-Jährige war von Zeugen bei einem Gespräch aufgezeichnet worden, in dem er betrunken vorgab, Maria Bögerl im Mai 2010 entführt und ermordet zu haben. Fahnder nahmen den Mann daraufhin fest, ließen ihn aber wieder auf freien Fuß. Seine DNA stimmte nicht mit der an Tatorten gefundenen Erbsubstanz überein. (dpa)