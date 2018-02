Neue Aufgaben und Karten

Bonn. Schummler werden in diesem Spiel herausgefordert: Der Spielwarenhersteller Hasbro bringt eine neue Edition von Monopoly heraus. Dabei geht es darum, möglichst oft seine Mitspieler auszutricksen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.02.2018

Schummeln Sie gerne mal bei Monopoly und versuchen, das große Geld zu unterschlagen? Für all die Schummler und Trickser bringt der Spielwarenhersteller Hasbro jetzt eine extra Schummler-Edition des Spiels Monopoly heraus, berichtet das Medienmagazin Insider.

Eine Studie hätte ergeben, dass fast die Hälfte aller Monopoly-Spieler schummeln würden, sagt Jonathan Berkowitz von dem Spielwarenhersteller . Das Spiel soll diesen 50 Prozent entgegen kommen. Ziel ist immernoch, am Ende das meiste Geld zu haben. Doch dazu haben die Spieler die Aufgabe, so viel wie möglich zu schummeln, also Mieten zu unterschlagen oder sich Geld bei der Bank zu stehlen, wenn keiner hinschaut.

Die Monopoly-Edition hat zusätzliche Ereigniskarten, die den Spielern Schummel-Aufgaben stellen. Bei erfolgreicher Ausführung der Aufgabe gibt es eine Belohnung, lässt sich der Spieler jedoch erwischen droht eine Strafe.

Das neue Spiel kommt voraussichtlich im Herbst 2018 heraus.