20.01.2017 Für manche ist es das Lieblingskleidungsstück für entspannte Tage zuhause auf der Couch, für anderen ist es eine Modesünde: die Jogginghose. Mit dem 21. Januar ist ihr sogar ein - wenn auch kurioser Feiertag gewidmet.

In gedeckten Farben wie grau, oliv oder dunkelblau fristet sie ein Schattendasein. Dabei liegt sie in fast jedem Kleiderschrank: die Jogginghose. Und kaum ein Kleidungsstück sorgt für mehr Diskussionen in der Modewelt.

Während manch einer die Sporthose auch abseits von Fitnesscenter und dem eigenen Sofa trägt, würden andere die Wohlfühlklamotte am liebsten per Stildiktat aus dem Alltagsbild verbannen. Man denke da nur an die Worte des Modedesigners Karl Lagerfeld: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Immerhin ein Fünftel der Deutschen stimmt mit dem Modeschöpfer in dieser Hinsicht überein.

Laut einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov und des Teleshopping-Unternehmens QVC würden 19 Prozent niemals eine Jogginghose tragen. Allerdings wird der Anblick der grauen Stoffhosen in der Sporthalle zur Seltenheit – moderne Funktionskleidung hat stattdessen ihren Platz eingenommen.

Viel lieber trägt der Deutsche die bequeme Kleidung aus Jersey oder Nylon ohnehin nach der Arbeit oder am Wochenende in den eigenen vier Wänden. Nicht so am 21. Januar: Um dem polarisierenden Kleidungsstück zu mehr Aufmerksamkeit und Akzeptanz zu verhelfen, riefen vier junge Österreicher 2009 den Tag der Jogginghose aus und kamen zu Karneval in den grauen Freizeithosen zum Unterricht.

Was als witzige Aktion unter Klassenkameraden begann, erfreut sich dank Facebook wachsender Beliebtheit. Manche trauen sich sogar mit Schlabberhose zur Arbeit. Glücklicherweise fällt der Tag diesmal auf einen Samstag – so dass auch weniger Mutige den Tag standesgemäß begehen können. (Sabrina Bauer)