Modellflugzeug steckt im Dach: Polizei sucht Piloten

19.07.2017 Hückelhoven. Plötzlich steckte ein Modellflugzeug im Dach: Anwohner in Hückelhoven am Niederrhein haben auf ihrem Haus ein Flugzeug gefunden, das senkrecht ins Dach gekracht und dort stecken geblieben war. Die ferngesteuerte Maschine sei mit so großer Wucht aufgeprallt, dass sie die Ziegeln und Dachfolie durchschlagen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Obwohl der Unfall schon am Samstag war, sei noch unklar, wem das Flugzeug gehört und wer es gesteuert habe. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.