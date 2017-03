Abschlussbericht der Ermittler

Ein Schild mit der Aufschrift "Rest in Peace" steht am 17.03.2017 vor dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München (Bayern). Im Hintergrund ist der McDonalds am OEZ, ein Schauplatz des Amoklaufs, zu sehen.

17.03.2017 München. Das Motiv für den Münchner Amoklauf vom vergangenen Juli mit zehn Toten ist den Ermittlern zufolge Mobbing gewesen. Der Amokschütze David S. sei "über Jahre hinweg" von seinen Mitschülern gemobbt worden, erklärten die Ermittler am Freitag in ihrem Abschlussbericht zu der Tat.

Insbesondere habe er einen Hass auf Angehörige südosteuropäischer Bevölkerungsgruppen entwickelt - viele der Opfer stammten aus diesem Kreis.

Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst sagte, trotz des Fremdenhasses des nach dem Amoklauf durch Suizid ums Leben gekommenen S. sei "nicht davon auszugehen, dass er die Tat selbst aus politischen Gründen verübte". S. habe zwar eine Bevölkerungsgruppe treffen wollen, die seinem Feindbild entsprochen habe.

Es hätten sich aber keine Hinweise ergeben, dass er die Opfer gezielt augewählt habe, sagte Kornprobst. S. habe als Einzeltäter gehandelt. Dritte seien weder in die Tatpläne eingeweiht noch an der Ausführung beteiligt gewesen.

Die Eltern des Amokläufers von München haben einem Medienbericht zufolge Deutschland verlassen. Nach massiven Drohungen seien sie in das Opferschutzprogamm der Polizei aufgenommen worden, berichtete das Magazin "Focus" am Freitag vorab. Sie lebten nun unter anderem Namen in Österreich, hieß es weiter.

Der 18 Jahre alte Amokläufer David S. hatte am 22. Juli in München am Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und anschließend sich selbst erschossen, außerdem verletzte er vier weitere Menschen. Das bayerische Landeskriminalamt will am Freitag einen Abschlussbericht zu der Tat vorzulegen.

