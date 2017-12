Schüler aus Tennessee

In einem emotionalen Video hat sich Schüler Keaton Jones aus Tennessee an die Welt gewandt, um über die tägliche Schikanie seiner Mitschüler zu berichten.

Tennessee. Jeden Tag aufs Neue muss sich Keaton den Anfeindungen seiner Mitschüler stellen. Vergangene Woche hielt der Schüler den emotionalen Druck nicht mehr aus und bat seine Mutter, ein Video zu veröffentlichen, um auf seine aussichtslose Situation aufmerksam zu machen.

Von Charlotte Pekel, 11.12.2017

Nachdem seine Mutter ihn zum wiederholten Mal aus der Schule abholen musste, weil er Angst hatte, am Mittagessen teilzunehmen, hatte Keaton Jones genug. Dem Jungen aus dem US-Bundesstaat Tennessee geht es wie vielen Schülern weltweit, die täglich unter boshaften Bemerkungen und gemeinen Streichen ihrer Mitschüler zu leiden haben. Mobbing gibt es an jeder Schule, aber die einzelnen Opfer fühlen sich meist allein gelassen.

So ging es offenbar auch Keaton, weshalb er seine Mutter bat, ein Video von ihm zu drehen, in dem er seine Verzweiflung an die Öffentlichkeit tragen kann. Keatons Mutter Kimberly Jones teilte das Video auf Facebook und erreichte damit innerhalb weniger Tage die Weltöffentlichkeit. In dem Video erzählt Keaton, wie ihn die anderen Kinder in der Schule ärgern: "Sie machen sich über meine Nase lustig, sie behaupten, dass ich hässlich bin und sie sagen, dass ich keine Freunde habe."

Zur Mittagszeit ist es offenbar besonders schlimm: Seine Mitschüler verschütten Milch auf seine Kleidung und bewerfen ihn mit Schinken und Brot, schildert Keaton unter Tränen. Und er ist nicht der Einzige an seiner Schule, dem es so ergeht, sagt Keaton. Zum Ende des Videos bittet er seine Mitschüler, Kinder, die anders sind als sie, einfach in Ruhe zu lassen. "Nur weil man anders ist, muss man nicht deswegen kritisiert werden."

This broke my today. Please be kind to one another. #standwithkeaton Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 10. Dez 2017 um 14:56 Uhr

Mit dem Video haben Kimberly Jones und ihr Sohn Keaton die Herzen der Netzwelt erreicht. Seit Freitag wurde das Video über 22 Millionen Mal aufgerufen und fast 437.000 Mal geteilt. Tausende Mitleidsbekundungen haben Kimberly Jones erreicht. Unter den Hashtags #KeatonJones und #KeatonJonesIsAwesome haben unzählige Twitter-Nutzer und viele Stars ihr Mitgefühl und ihren Beistand für Keaton ausgedrückt. Vor allem viele US-amerikanische Schauspieler sprechen ihm Mut zu.