Kampf gegen ALS-Krankheit

01.12.2017 Pelham. Eine kalte Dusche für den guten Zweck: Die „Ice Bucket Challenge“ bewegte im Jahr 2014 weltweit die Internetgemeinde, jetzt ist einer der Initiatoren gestorben.

Anthony Senerchia habe „mutig gegen seine ALS-Krankheit gekämpft“, teilte seine Stiftung am Donnerstag in Pelham über seinen Tod am Samstag mit. Er wurde 46.

Senerchia und seine Frau hatten vor dreieinhalb Jahren die Idee der „Ice Bucket Challenge“ (Herausforderung mit einem Eiswasserkübel) sehr früh aufgegriffen und in den Dienst der ALS-Kranken gestellt. Senerchias Frau war damals von ihrem Cousin herausgefordert worden.

We are terribly sorry to learn of Anthony’s passing. As one of the founders of the #IceBucketChallenge, he was an inspiration to all of us in the global #ALS #MND community. His legacy will be felt for many years to come. https://t.co/fhmotNnCPV