16.02.2017 Mönchengladbach. Die Polizei hat nach Wohnungsdurchsuchungen in Mönchengladbach mehrere mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen. Gegen vier Tatverdächtige wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte. Bei ihren Beutezügen sollen die Beschuldigten in zahlreiche Wohnungen im Großraum Mönchengladbach, im Rhein-Erft-Kreis und Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh eingebrochen sein. Weitere Einzelheiten wollten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag bei einer Pressekonferenz mitteilen.