Mit täuschend echten Waffen durch Mülheim: Polizeieinsatz

09.04.2017 Mülheim. Mit täuschend echt aussehenden Druckluftpistolen haben zwei Jugendliche und ein Mann in Mülheim an der Ruhr Passanten erschreckt und die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Polizeiangaben hantierten sie am Samstag auf dem Weg zu einem Einkaufszentrum in der Innenstadt mit den Waffen, die sich von scharfen Schusswaffen kaum unterschieden. Den 15-Jährigen sei nicht bewusst gewesen, wie gefährlich sie wirken mussten. Ein Jugendlicher hatte außerdem eine kleine Menge Drogen in der Tasche, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Drei kassierten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. Die Jugendlichen wurden von ihren Erziehungsberechtigten vom Polizeipräsidium abgeholt.