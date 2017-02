Vorfall in Koblenz

KOBLENZ. Ein offensichtlich hungriger Mann, eine gestresste Ehefrau und ein Brathähnchen riefen am Montagabend die Polizei in einem Supermarkt in Koblenz auf den Plan.

Von Laszlo Scheuch, 21.02.2017

"Du bist nicht du, wenn du hungrig bist": Dieser Werbespruch eines bekannten Schokoriegelherstellers trifft das Verhalten eines Ehemannes vom Montagabend wohl am besten. Der Mann soll seine Ehefrau so sehr gehetzt haben, dass sie einen Supermarkt mit einem Brathähnchen verließ, ohne dieses zu bezahlen. Das teilt die Polizei Koblenz mit.

Demnach habe die Frau den Supermarkt mit dem Hähnchen unter ihrem Arm verlassen und die Flucht ergriffen. Eine Angestellte nahm die Verfolgung der Frau auf, die das Geflügel schließlich fallen ließ, in ein Auto stieg und davonfuhr. Da die Mitarbeiterin sich Farbe und Kennzeichen des Pkws gemerkt hatte, konnte die Polizei die Ladendiebin schnell ausfindig machen.

Sie gab die Tat zu und erklärte, dass sie ihr - ganz offenbar hungriger - Ehemann ständig gehetzt und angerufen habe, damit sie schneller nach Hause komme. Die Polizei, die nicht abschließend klären konnte, was an Stelle des Hähnchens nun auf dem Essenstisch landete, ermittelt nun wegen Ladendiebstahls.