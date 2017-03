Zwei Verbrechen halten Nordrhein-Westfalen in Atem

10.03.2017 Berlin. Die Sicherheitskräfte in Nordrhein-Westfalen trifft es am Donnerstagabend mit voller Wucht: Erst die Festnahme von Marcel H. und zeitgleich in Düsseldorf ein weiterer Großalarm.- Ein Mann im Hauptbahnhof geht mit einer Axt wahllos auf Passanten los und verletzt sieben Menschen.

Die Suche nach dem verdächtigen Marcel H. aus Herne hielt Polizei und Öffentlichkeit bereits seit Tagen in Atem. Er steht im dringenden Verdacht, am Montagabend einen Neunjährigen aus seiner Nachbarschaft im Keller eines Reihenhauses in der Ruhrgebietsstadt erstochen zu haben. Nach der Tat soll sich H. darüber hinaus mit seiner Tat im sogenannten Darknet gebrüstet und zugleich Suizidabsichten geäußert haben.

Die Fahndung nach H. wird umgehend auf Hochtouren gefahren, bis zum Donnerstagnachmittag gehen mehr als 1400 Hinweise aus der Bevölkerung ein, doch mehrere Einsätze und letztlich die gesamte Suche bleiben zunächst erfolglos. Am Abend kommt dann die Wende: H. stellt sich in einem Schnellimbiss in Herne - und weist die Beamten bei seiner Festnahme auf eine brennende Wohnung in der Nähe hin, in der diese eine weitere Leiche finden.

Für die Suche nach H. war die Polizei bereits im Groß- und Dauereinsatz. Nicht nur ein Großaufgebot von Beamten, sondern auch Spürhunde und ein Polizeihubschrauber waren daran beteiligt. Um wen es sich bei dem nun in der brennenden Wohnung entdeckten männlichen Leichnam handelt, bleibt zunächst unklar. Eine anfangs noch für die Nacht angekündigte Pressekonferenz verschiebt die Polizei schließlich auf Freitag.

Zu diesem Zeitpunkt gibt es in Nordrhein-Westfalen allerdings bereits den nächsten Brennpunkt: Der Düsseldorfer Hauptbahnhof wird vollständig gesperrt, die dortige Polizei ruft den "Vollalarm" aus, wie es ein Sprecher ausdrückt. Grund ist ein Angriff, bei dem Reisende mit einer Axt attackiert werden. Ob es sich um einen Amoklauf, einen Anschlag oder eine anders geartete Tat handelt, bleibt zunächst unklar.

Verwirrung gibt es auch um das Ausmaß des Angriffs. Bei der Bundespolizei ist zunächst von mehreren Angreifern und zwei Festnahmen die Rede. Die Düsseldorfer Landespolizei stellt dann jedoch klar, dass ein Einzeltäter verantwortlich ist. Sicherheitshalber suchen sie den über Stunden komplett gesperrten Bahnhof und die Umgebung zwar noch weiter ab, bezeichnen dies jedoch zugleich als Vorsichtsmaßnahme.

Im Einsatz sind auch hier ein Großaufgebot mit Spezialkräften und Hubschraubern. Drei Schwer- und vier Leichtverletzte meldet die Polizei schließlich. Der Täter springt auf der Flucht von einer Brücke, verletzt sich dabei schwer, wird festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Seine Axt wird beschlagnahmt - und bald wissen die Beamten auch tendenziell, was hinter der Attacke steckt: Der 36-Jährige aus Wuppertal habe "offenbar psychische Probleme".

Auch wenn der Bahnhof gegen 00.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben wird, dauert die Spurensicherung am "engeren Tatort" noch an. "Ob der Täter in eine S-Bahn am Hauptbahnhof eingestiegen ist und hier Menschen angegriffen hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", erklärt die Polizei. Um die Hintergründe der Ereignisse vom Donnerstagabend aufzuklären, wird nun noch einige Ermittlungsarbeit nötig sein - in Düsseldorf ebenso wie in Herne. (AFP)