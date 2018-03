In Monheim am Rhein ist ein Mädchen von einem Auto angefahren worden.

08.03.2018 Monheim am Rhein. Ein achtjähriges Mädchen ist in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr das Kind am Mittwochnachmittag mit seinem Tretroller auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Das Mädchen stürzte mit voller Wucht auf die Fahrbahn. Die Achtjährige kam zur Behandlung in eine Klinik.