Unfall auf A3

Ein mit einem Hubschrauber beladener Lkw-Anhänger hat auf der A3 in Bayern die Leitplanke auf rund 150 Meter Länge niedergewalzt. Der Sattelzug war in der Nacht zu Montag bei Kirchroth Richtung Regensburg unterwegs, als sein Anhänger nach rechts ausscherte und in die Leitplanke geriet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam er dort nach einigen Metern quer zum Stehen. Der etwa zwei Tonnen schwere Hubschrauber befand sich noch auf dem Anhänger - er sollte mit einem speziellen Kran heruntergehoben werden. Grund für die Irrfahrt des Anhängers war ein technischer Defekt. (dpa)