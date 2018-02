Mit 2,5 Promille: Betrunkener stellt Lkw ab und schläft ein

21.02.2018 Mülheim/Ruhr. Er stellte seinen 40-Tonner an der Autobahn ab und schlief ein: Die Polizei hat auf der Autobahn 3 bei Mülheim einen betrunkenen Lastwagenfahrer mit mehr als 2,5 Promille im Blut aufgegriffen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, viel der 43-Jährige ihnen bei der Überprüfung des Lastwagens am Montagabend entgegen. Die Polizisten fanden nach eigenen Angaben einen Fünf-Liter-Kanister mit Rotwein - drei Liter fehlten.

Demnach hatte der Fahrer seinen unbeleuchteten Sattelzug auf dem Beschleunigungsstreifen eines Rastplatzes der A3 Richtung Köln geparkt. Kurze Zeit später kontrollierte die Polizei den 40-Tonner. Ein Bluttest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Dem 43-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, der Spediteur holte den Lkw, der auf dem Weg nach Süddeutschland war, ab. (dpa)