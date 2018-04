Mit 120 Stundenkilometern durch die 50er-Zone

Ein Blitzer steht an einer Straße.

26.04.2018 Haan. Ein ordentliches Bußgeld hat sich ein Motorradfahrer eingehandelt, weil er bei einem Tempolimit von 50 mit 120 Stundenkilometern "geblitzt" wurde. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war er damit unfreiwilliger Spitzenreiter der Geschwindigkeitskontrolle in Haan am Vortag. Trotz Abzugs der Toleranzgrenze erwarten den Solinger nun neben dem Bußgeld ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Flensburger Strafregister.