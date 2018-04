Transporter rast in Menschengruppe

Satellitenaufnahme zeigt die Straße Spiekerhof nördlich des Münsters. Vor einem in der Straße gelegenen Lokal fuhr ein Lastwagen in eine Gruppe sitzender Menschen.

Münster. In der Altstadt von Münster ist ein Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gerast. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. ga-bonn.de berichtet live.

Gegen 15.30 Uhr war ein Mann mit dem Fahrzeug in der Innenstadt in eine Gruppe sitzender Personen gefahren. Dabei sind nach aktuellen Informationen vier Personen getötet. Mindestens 20 weitere Menschen wurden verletzt, darunter sechs schwer. Der Fahrer des Kleintransporters ist nach Angaben der Polizei tot. Er habe sich selbst erschossen, bestätigte die Polizei. Die Identität des Mannes ist bisher nicht bekannt.

Sprengstoff entdeckt

Offenbar wurde in den Kleintransporter zudem Sprengstoff entdeckt. Demnach habe die Polizei "einen verdächtigen Gegenstand" mit einem Draht in den Transporter gefunden. Sprengstoffexperten sollen den Paket nun untersuchen.

Zudem gab es zunächst Hinweise auf mindestens einen zweiten Täter, der auf der Flucht sein sollte. Dies berichtete der Nachrichtensender n-tv. Ob es tatsächlich weitere Täter gibt, ist bisher allerdings noch nicht klar. "Dies wird derzeit noch ermittelt", so Polizeisprecher Andreas Bode.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Feuerwehr, Rettungs- und Einsatzwagen der Polizei sind in der Innenstadt im Großeinsatz. Der Vorfall ereignete sich offenbar am Restaurant "Großer Kiepenkerl", wie Bilder bei Twitter zeigen. Der Bereich rund um den Kiepenkerl ist weiträumig abgeriegelt. Der Kiepenkerl ist eine bei Einheimischen und Touristen beliebte und traditionsreiche Gaststätte mitten in der historischen Altstadt von Münster mit ihren vielen schmalen Gassen. Bei gutem Wetter sitzen und stehen dort oft zahlreiche Menschen im Freien.

Wie die Polizei bei Twitter meldet, sollen die Menschen den Altstadtbereich meiden. Die Polizei rief die Bevölkerung am Nachmittag zu besonnenem Handeln auf. "Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort." Wenig später ergänzte sie: "Bitte auch den weiträumigen Innenstadtbereich verlassen, damit die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten können."

"Wir ermitteln in alle Richtungen"

Laut Polizei ist die Lage aktuell noch unübersichtlich. Zu den Hintergründen konnte die Polizei bisher noch nichts sagen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", so der Sprecher.

Alle verfügbaren Polizeikräfte und Spezialeinheiten Nordrhein-Westfalens sollen nach Münster beordert worden sein. Über der Innenstadt kreisen Hubschrauber. Die Uni-Klinik hat die Menschen zu Blutspenden aufgerufen.

+++Wichtige Information +++



Aufgrund des Großeinsatzes in Münster ist unsere Blutspende (Domagkstraße 11) ab 19 Uhr geöffnet.



Für weitere Informationen verweisen wir auf die Kollegen der @Polizei_nrw_ms — Uniklinik Münster (@UK_Muenster) 7. April 2018

Polizei: Wegen einer Demonstration viele Kräfte in der Stadt

Wegen einer angekündigten Demonstration von Kurden sind viele Polizisten zum Tatzeitpunkt in der Münsteraner Innenstadt gewesen. Diese seien gleich zum Tatort geeilt, als der Kleintransporter in eine Menschengruppe gelenkt wurde, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Demonstration sei für 15.30 Uhr angekündigt gewesen, der Vorfall ereignete sich etwa zur gleichen Zeit. Es gebe bislang keine Informationen, ob ein Zusammenhang zwischen der Demonstration und dem Zwischenfall bestehen könnte.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung sei informiert. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Zu Detailfragen gab es zunächst keine Informationen. Die Hintergründe des tödlichen Zwischenfalls sind nach Angaben von Oberbürgermeister Markus Lewe noch unklar. „Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung“, sagte Lewe vor Journalisten. Er dankte den Einsätzkräften für ihre Arbeit.

Reaktion auf die Attacke in Münster Ulrike Demmer, stellvertretende Regierungssprecherin, auf Twitter „Furchtbare Nachrichten aus #Münster. (...) Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) „Mit Bestürzung habe ich von dem schrecklichen Vorfall in Münster erfahren. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Die Polizei in Münsterund in ganz NRW arbeitet jetzt mit Hochtouren an der Aufklärung des Sachverhaltes. Die Sicherheitsbehörden des Bundes stehen in engem Austausch mit den Behörden in Nordrhein-Westfalen.“

Justizministerin Katarina Barley (SPD) auf Twitter „Schreckliche Nachrichten aus #Münster. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Danke an alle Rettungskräfte vor Ort. Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären.“

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Twitter „Verfolge die schrecklichen Nachrichten aus Münster. Denke an die Opfer und Einsatzkräfte vor Ort. Hoffe, dass schnell Klarheit über die Hintergründe der Tat hergestellt werden kann.“

Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf Twitter „Erschütternde Nachrichten aus #Münster: Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir danken den Rettungskräften und Polizisten vor Ort.“

SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles „Ich bin erschüttert über die Nachrichten, die uns aus Münster erreichen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich hoffe, dass unsere Behörden schnell Klarheit über die Hintergründe dieses Vorfalls gewinnen können und wünsche den Einsatzleuten vor Ort viel Kraft für ihre Arbeit.“

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf Twitter „Bin entsetzt was zu hause in #Münster passiert ist. Bin in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und den vielen Helferinnen und Helfern.“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet „Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land! Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Toten und den Schwerverletzten in Münster.“

Jahrestag des Anschlags in Stockholm

Heute auf den Tag genau am 7. April 2017 fuhr ein Attentäter mit einem gestohlenen Lastwagen in der Stockholmer Innenstadt gezielt in eine Fußgängerzone. Dabei wurden fünf Menschen getötet und 14 weitere teils schwer verletzt.

