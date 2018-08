Patienten eines Krankenhaus in Taipeh nach der Evakuierung.

13.08.2018 Taipeh. Bei einem Brand in einem Krankenhaus im Norden von Taiwan sind am Montagmorgen mindestens neun Patienten ums Leben gekommen. Weitere zehn Menschen befinden sich in kritischem Zustand, wie die taiwanische Nachrichtenagentur CNA berichtete.