Stärkster Sturm seit 25 Jahren

05.09.2018 Tokio. Der stärkste Sturm seit 25 Jahren wütet in Japan, bevor er sich abschwächt. Besonders betroffen ist die Hauptinsel Honshu. In der Präfektur Osaka fallen Flüge aus, Hunderttausende sind ohne Strom.

Beim Durchzug von Taifun "Jebi" sind in Japan mindestens elf Menschen getötet worden. Etwa 600 wurden durch den stärksten Sturm seit 25 Jahren verletzt, wie örtliche Medien am Mittwoch berichteten.

Vor allem auf Japans Hauptinsel Honshu sorgte "Jebi" für Schäden, Stromausfälle und Flugausfälle. In der Nacht zum Mittwoch zog der Taifun weiter Richtung Norden und brachte der Insel Hokkaido heftige Regenfälle, danach stuften ihn die Behörden zum Tropensturm herunter.

"Jebi" war der 21. Taifun dieser Saison in Japan, seine Windgeschwindigkeiten erreichten zeitweise bis zu 216 Kilometer pro Stunde. Bereits Juli lösten heftige Regenfälle Erdrutsche und Überschwemmungen aus, 226 Menschen kamen ums Leben.

Taifun in Japan Foto: Kentaro Ikushima/Mainichi Newspaper/AP Der auf einer künstlichen Insel im Meer gelegene internationale Flughafen Kansai in der Provinz Osaka ist teilweise überschwemmt worden.

Foto: Nobuki Ito/Kyodo News/AP Die Wucht des Taifuns hat an einem Gebäude in Osaka ein Baugerüst abstürzen lassen und Teile der Fassade abgerissen.

Foto: Kota Endo/Kyodo News/AP "Jebi" ist der stärkste Taifun seit rund 25 Jahren, der auf das japanische Archipel getroffen ist.

Foto: Kyodo Die nationale Wetterbehörde hat vor heftigen Regenfällen, starken Sturmböen und hohem Wellengang gewarnt.

Foto: Kentaro Ikushima/Mainichi Newspaper/AP Ein abgetriebener Tanker ist in Osaka gegen eine Brücke geprallt.

Foto: Kota Endo/Kyodo News/AP Ein Polizeiwagen steht in Osaka vor einem umgekippten Lastwagen.

Foto: Kyodo Hohe Wellen brechen in einem Hafen von Aki.

Foto: Koji Sasahara/AP Die Windgeschwindigkeiten im Zentrum des Wirbelsturms betrugen zeitweise bis zu 216 Kilometer die Stunde.

Auf Honshu wütete "Jebi" vor allem in der westlichen Region um die Großstadt Osaka. In der gleichnamigen Präfektur starben acht der elf Taifun-Opfer. Vier von ihnen seien offenbar auf höher gelegenen Orten wie Dächern vom starken Wind erfasst worden und heruntergestürzt, berichtete der TV-Sender NHK. Andere kamen demnach durch umherwirbelnde Gegenstände ums Leben.

Der auf einer künstlichen Insel gelegene Internationale Flughafen Kansai in der Präfektur Osaka blieb am Mittwoch geschlossen, dort waren eine Rollbahn und das Erdgeschoss des Flughafenterminals am Dienstag überflutet worden. Weitere 162 Flüge fielen am Mittwoch aus. Unklar sei, wann der Flugbetrieb wieder normal laufen könne, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo.

Etwa 3000 Menschen mussten die Nacht einem Bericht des Senders NHK zufolge auf dem Flughafen verbringen: Ein in der Osaka-Bucht ankernder Tanker war im Sturm abgetrieben und gegen eine Brücke geprallt, die den Flughafen mit dem Festland verbindet. Die elf Personen an Bord des Schiffes blieben unverletzt. Am Mittwochmorgen begannen die Behörden, einige der gestrandeten Menschen auf Fähren zum nahe gelegenen Flughafen Kobe zu bringen, andere wurden mit Bussen auf das Festland gefahren. Rund 500.000 Menschen in Osaka und fünf Präfekturen waren am Nachmittag weiter vom Strom abgeschnitten, wie das Unternehmen Kansai Electric Power mitteilte.

Von den Auswirkungen des Unwetters ist auch Fußballstar Lukas Podolski betroffen, der für den japanischen Club Vissel Kobe spielt. Demnach war Podolski in den vergangenen Tagen aus Reisen und konnte anschließend von Tokio aus nicht zu seiner Familie nach Kobe zurückkehren: "Ich komme nicht weg", zitierte die Zeitung "Express" den Ex-Nationalspieler. "Züge, Flüge, Autobahnen - alles ist zu." (dpa)