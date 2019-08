Autobombe auf Polizeigebäude

07.08.2019 Kabul. Bei einem Autobomben-Angriff am Mittwoch auf ein Polizeigebäude in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 95 Menschen verletzt worden - darunter auch viele Kinder.

Bei einem Anschlag mit einer Autobombe in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Mittwoch mindestens 95 Menschen verletzt worden. Bei den Verletzten handele es sich überwiegend um Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Nach Angaben des Innenministeriums detonierte der mit Sprengsätzen gefüllte Wagen vor einer Polizeistation im Westen der Stadt. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu der Tat.

Die Explosion sandte eine gewaltige Rauchwolke in den Himmel über Kabul. Die Detonation ließ bis in weite Entfernung die Fenster von Geschäften bersten, wie Augenzeugen berichteten. Im Anschluss an die Explosion waren laut Zeugen und Webvideos Schüsse zu hören.

Just in ; Reportedly a Large explosion shakes western part of #Kabul pic.twitter.com/z9izL8ZDas — Ravinder Singh Robin راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) August 7, 2019

In Afghanistan sollen Ende September Präsidentschaftswahlen stattfinden. In den vergangenen Wochen waren in dem Land mehrere schwere Anschläge mit zahlreichen Todesopfern verübt worden. Insgesamt wurden im politischen Konflikt in Afghanistan im Juli nach UN-Angaben mehr als 1500 Zivilisten getötet oder verletzt. Es handelt sich um die schlimmste Monatsbilanz der politischen Gewalt in dem Land seit Mai 2017. (afp)