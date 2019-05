Anisio Jobim Gefängnis: Bei Unruhen in diesem Gefängnis in Manaus im Nordwesten Brasiliens sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.

27.05.2019 Brasilia. Bei Unruhen in einem Gefängnis in Manaus im Nordwesten Brasiliens sind am Sonntag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Medienberichten brachen die Unruhen am Mittag während der Besuchszeit aus. Die Häftlinge seien unter anderem mit selbstgebastelten Stichwaffen übereinander hergefallen - alle Todesopfer seien Inhaftierte gewesen. Die Militärpolizei setzte der Gewalt innerhalb kürzester Zeit ein Ende. Nun solle untersucht werden, wie es genau zu dem Gewaltausbruch kam.

In dem Gefängnis hatte es bereits im Januar 2017 blutige Zusammenstöße von Häftlingsgruppen gegeben, in deren Verlauf 56 Häftlinge getötet wurden. (dpa)