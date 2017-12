Millionenschaden bei Großbrand in Lagerhalle

01.12.2017 Hüllhorst. Mehrere Gebäude sind in der Gemeinde Hüllhorst in Ostwestfalen niedergebrannt. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus. Das Feuer brach in der Nacht zu Freitag aus noch ungeklärter Ursache in einer Lagerhalle aus und griff von da auf eine angrenzende Tischlerei sowie ein Autohaus über. Eine Feuerwehrfrau erlitt bei dem Einsatz eine Rauchgasvergiftung.

Obwohl die Feuerwehr zwischenzeitlich mit mehr als Hundert Einsatzkräften aus der Umgebung vor Ort war, konnten sie die Zerstörung der Gebäude nicht mehr verhindern. In der Tischlerei verbrannten eine Reihe hochwertiger Maschinen und im Autohaus sechs Fahrzeuge. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. (dpa)