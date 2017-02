Milder Winter: Viel Sonnenschein, deutlich weniger Regen

27.02.2017 Düsseldorf. Mild und wenig Regen: Mit 220 Sonnenstunden zählte Nordrhein-Westfalen im Winter 2016/2017 zu den Bundesländern, die am meisten von der Sonne verwöhnt wurden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes von Montag scheint in NRW während der Wintermonate von Dezember bis Ende Februar im langjährigen Vergleich mit 151 Stunden ansonsten deutlich weniger die Sonne. Mit 2,5 Grad war es auch milder als üblich (1,7 Grad) und auch beim Regen war der Winter in NRW eher untypisch. Die Meteorologen sammelten 2016/2017 im Schnitt mit knapp 140 Liter Niederschlag pro Quadratmeter über 80 Liter weniger als sonst.