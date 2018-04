Mietwagen kracht Fahrschulauto ins Heck: fünf Verletzte

18.04.2018 Büren. Beim Zusammenstoß des Mietwagens einer Familie mit einem Fahrschulauto auf der Autobahn 44 bei Büren (Kreis Paderborn) sind fünf Personen verletzt worden, drei davon schwer. Der Mietwagen rammte aus noch ungeklärter Ursache das Fahrschulauto von hinten, wie die Polizei nach dem Unfall am Dienstagabend mitteilte. Durch den Aufprall überschlug sich der Mietwagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer, seine Mutter und seine Schwester wurden schwer verletzt. Der Fahrlehrer und seine 16-jährige Fahrschülerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.