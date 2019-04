Ruhestörung

09.04.2019 Rom. Der italienische Liedermacher Jovanotti plant ein Konzert auf dem Kronplatz in Südtirol. Das ist Reinhold Messner ein Dorn im Auge. Aber nicht jeder kann seine Kritik nachvollziehen.

Extrembergsteiger Reinhold Messner (74) und der italienische Musiker Jovanotti (52) sind über ein geplantes Konzert in den Bergen aneinander geraten.

Der Liedermacher will im August auf dem Kronplatz in Südtirol auftreten. Dem kann der legendäre Südtiroler Bergsteiger nichts abgewinnen. "Ich kann es nicht verbieten, aber ich würde es machen, wenn ich es könnte", zitierte die Zeitung "La Repubblica" Messner. Ein Konzert und die Menschenmenge würde die Ruhe in den Bergen stören.

Jovanotti ("Piove", "Pieno di vita") verteidigte seinen Plan. "Ich würde es mir niemals erlauben, mit Messner über Berge zu diskutieren. Aber zu Konzerten habe ich etwas zu sagen", schrieb er am Montag auf Facebook. Auf dem Kronplatz seien feiernde Mengen nichts Neues. "Es ist ein Ort für alle - und er ist deshalb schön." Bei seiner Tour würden alle Umweltaspekte miteinbezogen.

Messner selbst betreibt ein Bergmuseum am Kronplatz, das von vielen Menschen jedes Jahr besucht wird. Der Umweltschutzverband WWF zeigte sich von Messners Kritik überrascht. Der Kronplatz sei als Skigebiet sowieso schon auf den Massentourismus ausgerichtet, hieß es laut italienischer Nachrichtenagenturen in einer Mitteilung. Messner ziehe mit seinem Museum "Tausende Touristen auch im Sommer" an. (dpa)