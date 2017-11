23.11.2017 Hamm. Ein 16-Jähriger ist in Hamm durch einen Messerstich in den Oberschenkel schwer verletzt worden. Der Jugendliche schob am Mittwoch sein Fahrrad über einen Parkplatz, als ihn ein unbekannter Täter von hinten angriff, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Der Täter flüchtete. Die Hintergründe waren unklar.