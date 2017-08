Polizisten sichern im Mai 2016 auf dem Bahnhof in Grafing Spuren. In München beginnt nun der Mordprozess.

07.08.2017 Grafing. Rund 15 Monate nach einer Messerattacke am S-Bahnhof Grafing bei München beginnt der Mordprozess gegen einen 28-Jährigen. Er soll am 10. Mai 2016 Passanten mit einem Messer angegriffen haben.

Dabei kam ein 56 Jahre alter Fahrgast ums Leben, drei weitere Männer wurden durch Messerstiche teils lebensgefährlich verletzt.

Dem 28-Jährigen wird Mord sowie in drei Fällen versuchter Mord vorgeworfen. Das Landgericht München muss entscheiden, ob der Mann dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Der Mann hatte nach seiner Festnahme wirre Angaben gemacht und war deswegen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Kurz vor der Tat hatte er sich in einer Gießener Klinik stationär behandeln lassen. (dpa)