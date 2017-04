Messerattacke in Gütersloh: Mordkommission ermittelt

09.04.2017 Bielefeld. Nach einer Messerattacke auf einen 33-jährigen Mann in Gütersloh, hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, war der mit mehreren Messerstichen verletzte Mann am frühen Samstagmorgen in seiner Wohnung aufgefunden worden. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis auf den Verletzten bekommen. Wer die Polizei benachrichtigt hatte, wurde nicht mitgeteilt. Nach einer Operation war der Mann den Angaben zufolge außer Lebensgefahr. Die Ermittler gingen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Staatsanwaltschaft wollte am Montag weitere Details bekanntgeben.