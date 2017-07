Messerangriff auf Rentnerin: 21-Jährige festgenommen

19.07.2017 Essen. Nach einem Messerangriff auf eine 77 Jahre alte Rentnerin in Essen hat die Polizei die mutmaßliche Täterin festgenommen. Gegen die 21-Jährige sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Seniorin hatte am 6. Juli nachmittags auf einer Parkbank gesessen, als sie unvermittelt angegriffen und lebensgefährlich verletzt wurde. Mit Hilfe von Zeugen konnten die Ermittler ein Phantombild anfertigen. Daraufhin gab ein Anwohner den entscheidenden Hinweis auf die 21-Jährige. Am Sonntag wurde die wohnungslose Frau in Bonn gefasst. Das Motiv für die Tat ist den Angaben zufolge noch unklar.