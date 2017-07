Messerangriff am Dortmunder Bahnhof: Mann verletzt

16.07.2017 Dortmund. Am Dortmunder Hauptbahnhof ist ein Mann am Sonntag von einem Messerstecher schwer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium in Dortmund mit. Zu Alter des Opfer und des mutmaßlichen Täters sowie dem Motiv konnte der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen. Die Tat ereignete sich um 11.15 Uhr, das blutende Opfer wurde im Hauptbahnhof versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige sei im Rahmen einer Fahndung in Bahnhofsnähe festgenommen worden, erklärte die Polizei.