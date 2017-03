Messehallenbrand: Nach Freispruch in Abschiebehaft

Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main.

03.03.2017 Düsseldorf. Nur einen Tag nach seinem Freispruch wegen des Großbrandes einer Düsseldorfer Flüchtlingsunterkunft sitzt ein Algerier in Abschiebehaft. Wie das Amtsgericht bestätigte, habe die Ausländerbehörde einen entsprechenden Haftbefehl gegen den 27-Jährigen beantragt. Der Mann sei unerlaubt eingereist, heiße es darin.

Am Donnerstag hatte das Landgericht ihn und einen weiteren Asylbewerber vom Verdacht der schweren Brandstiftung freigesprochen. Dem Algerier und dem gleichaltrigen Marokkaner seien die Vorwürfe nicht nachzuweisen, hieß es. Die Verdachtsmomente hatten sich in der Hauptverhandlung deutlich abgeschwächt. Das Feuer war am 7. Juni 2016 in der mit 282 Männern belegten ehemaligen Messehalle ausgebrochen. Die 6000 Quadratmeter große Halle brannte völlig aus und musste abgerissen werden. (dpa)