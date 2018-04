"Mensch Jürgen! von der Lippe wird 70": Show im Ersten

26.04.2018 Köln. Nicht jeder Fernsehstar bekommt seine eigene Geburtstagsshow - Jürgen von der Lippe schon. Am 9. Juni (20.15 Uhr) wird das Erste die Sendung "Mensch Jürgen! von der Lippe wird 70" ausstrahlen, wie der zuständige Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Donnerstag mitteilte. Am Vortag feiert der Komiker Jürgen von der Lippe, der am 8. Juni 1948 in Bad Salzuflen als Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp geboren wurde, seinen runden Geburtstag. Die Show ist eine Aufzeichnung. Moderator ist Jörg Pilawa. Damit das Geburtstagskind bei der Produktion der Show in einigen Tagen überrascht werde, wollte der WDR noch keinen Namen der Gäste mitteilen. Von der Lippe wurde im TV mit der Show wie "Geld oder Liebe" bekannt.