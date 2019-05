29.05.2019 Berlin. Elektrische Tretroller sind ab Mitte Mai erlaubt. Das Institut YouGov befragte für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland insgesamt 2000 Menschen, ob sie dadurch mit mehr Unfällen rechnen.

Die Mehrheit der Bundesbürger rechnet mit mehr Unfällen im Straßenverkehr durch die Zulassung von E-Scootern. In einer Umfrage des Instituts YouGov für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Samstag gaben 58 Prozent der Befragten an, sie rechneten mit mehr Unfällen. 30 Prozent gaben an, es werde genauso viele Unfälle geben wie vorher. Drei Prozent rechneten mit weniger Unfällen.

Die elektrischen Tretroller dürfen ab Mitte Juni auf deutschen Radwegen und Straßen fahren. Das Kabinett hatte am Mittwoch endgültig die dafür nötige Verordnung beschlossen, die am 15. Juni in Kraft treten soll. Anders als ursprünglich vorgesehen sollen die E-Scooter nicht auf Gehwegen und in Fußgängerzonen fahren dürfen, außerdem gilt ein Mindestalter von 14 Jahren für die Nutzung.

YouGov befragte für das RND vom 17. bis zum 21. Mai insgesamt 2000 Menschen. (afp)