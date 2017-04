Das Musikverbot in Kneipen und Clubs am Karfreitag ist immer wieder Diskussionsthema.

Bonn. Über das Tanzverbot an Karfreitag wird seit Jahren hitzig gestritten. Manche halten es für überholt, andere wollen daran festhalten. Doch nicht nur das Tanzen ist an dem Feiertag verboten.

Von Nadine Vogelsberg, 13.04.2017

Am Karfreitag darf nicht getanzt werden. Manche halten das für überholt, andere unterstützen das Verbot. Obgleich jedes Jahr gegen das Tanzverbot an Karfreitag protestiert wird, ist es doch nur eine Minderheit, die sich wirklich für die Abschaffung des Karfreitags einsetzt, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov mit mehr als 1000 Teilnehmern jetzt herausgefunden hat.

Demnach sind nur 38 Prozent der Deutschen dafür, auch am Karfreitag tanzen gehen zu dürfen, während mit 52 Prozent eine Mehrheit das Tanzverbot begrüßt. Zehn Prozent der Befragten haben keine Meinung zu der Frage. Bereits in den Vorjahren hatten die Zahlen ähnlich ausgesehen. Wie n den Vorjahren auch spricht sich mit den über 60-Jährigen allerdings vor allem der ältere Teil der Bevölkerung für das Tanzverbot aus.

Auch in unserer Umfrage gaben nur 16 Prozent an, gegen ein Tanzverbot protestieren zu wollen. 44 Prozent der Stimmen sind dafür, sich zu entspannen. Doch das Feiertagsgesetz in NRW sieht noch weitere Vorschriften für den Karfreitag vor. So gilt, was an allen Sonn- und Feiertagen gilt: Geschäfte bleiben geschlossen und öffentlich Arbeiten sind laut Gesetz verboten, wenn sie "die äußere Ruhe des Tages stören". Aber da es sich um einen sogenannten stillen Feiertag handelt, sind die Gesetze hier noch strenger.

Was an Karfreitag verboten und was erlaubt ist Foto: Horst Ossinger/Archiv Der Aufreger schlechthin für manche: An Karfreitag darf nicht getanzt werden. Auch tanzbare Musik wird in den Diskotheken eher nicht gespielt, zumindest nicht auf öffentlichen Veranstaltungen.

Foto: DPA Was durchaus erlaubt ist: eine private Feier - einfach mal die Freunde einladen, sei es zu einer Tasse Kaffee oder auf ein Bier. Und getanzt werden darf auf einer privaten Veranstaltung dann auch.

Foto: Sennekamp Konzerte finden am Karfreitag nicht statt, nicht einmal ein religiöses Orgelkonzert wäre erlaubt. Ab dem Abend des Gründonnerstags bis zur Osternachtsfeier am Ostersonntag spielen keine Orgeln mehr in Kirchen. Auch die Glocken schweigen zu dieser Zeit still.

Foto: Oliver Berg/Archiv Einem Museumsbesuch steht am Karfreitag nichts im Weg. Museen wie das Haus der Geschichte oder die Bundeskunsthalle sind geöffnet.



Foto: Kim Cheung Öffentliche Sportveranstaltungen sind am Karfreitag nicht gestattet. Also: Keine Bundesliga an Karfreitag.

Foto: Kay Nietfeld/dpa Sport und Wellness ist aber nicht grundsätzlich verboten, Fitness- und Bräunungsstudios haben weiterhin geöffnet und können genutzt werden.

Foto: Benjamin Westhoff Auch die Theaterbühnen bleiben am Karfreitag leer, Vorführungen sind ebensowenig wie Vorträge gestattet.

Foto: Kölner Zoo/Rolf Schlosser Im Gegensatz zu Theatern bleiben die Zoos dagegen offen, denn deren Besuch wird als erholsam und daher legitim eingestuft.



Foto: Armando Arorizo Auch die Kinos sind vom Karfreitag betroffen. Zwar bleiben sie geöffnet, doch gibt es über 700 Filme, die an Karfreitag nicht gezeigt werden dürfen. TV- und Radiosender sind lediglich angehalten, ihr Programm entsprechend dem Feiertag zu wählen.

Foto: Jean-Marie Alexandre Dagegen immer und in jedem Fall am Karfreitag erlaubt: Zur Kirche gehen und der Karfreitagsliturgie folgen.

Von morgens 5 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag hat in NRW Stille zu herrschen. Das bedeutet, dass Märkte, Sportveranstaltungen, Spielhallen, Konzerte und öffentliche Tanzveranstaltungen verboten sind. Auch dürfen nur solche Filme gezeigt werden, die das Kultusministerium für geeignet hält.

Besonders geschützt werden hierbei die Hauptzeiten der christlichen Gottesdienste, zu denen Veranstaltungen, Theater- und musikalische Aufführungen und Vorträge jedweder Art verboten sind, selbst solche, die sich mit ernsten Themen auseinandersetzen. Auch die Radio- und Fernsehsender sind angehalten, auf den ersten Charakter des stillen Feiertags Rücksicht zu nehmen, wie es in Paragraph 4 des nordrheinwestfälischen Rechts heißt.

Das ein oder andere Vergnügen ist trotzdem erlaubt. So haben Kunstausstellungen und -führungen, Museen, Tierschauen, Zoos und Fitness- und Bräunungsstudios weiterhin geöffnet, da diese als erholsam gelten. Bei Ausnahmen, so erklärt Dirk Schneemann von der Kölner Bezirksregierung, könne aber eine Ausnahmeregelung durch die Bezirksregierung erteilt werden.

Christen gedenken an Karfreitag der Kreuzigung Jesu Christi. Somit beginnt an diesem Tag die österliche Dreitagefeier. Diese findet am Ostersonntag, mit der Auferstehung Jesu, ihren Höhepunkt.