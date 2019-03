Niederlande

Polizisten und Rettungssanitäter in Utrecht.

18.03.2019 Utrecht. In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Personen durch Schüsse verletzt worden. Die Schüsse seien in einer Straßenbahn gefallen.

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag im Online-Dienst Twitter mit. Berichten von lokalen Medien zufolge ist die Anti-Terror-Polizei vor Ort.

"Schüsse auf dem Platz des 24. Oktober", twitterte die Polizei. "Mehrere Verletzte gemeldet. Rettungseinsatz im Gange". Demnach waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Utrecht liegt südöstlich von Amsterdam.

Nach den Schüssen hält die niederländische Polizei einen "terroristischen" Hintergrund für möglich. Ein "mögliches terroristisches Motiv" sei Gegenstand der Ermittlungen.

Die weitere Berichterstattung gibt es hier. (afp)