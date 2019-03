Niederlande

18.03.2019 Utrecht. In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Personen durch Schüsse verletzt worden. Die Schüsse seien in einer Straßenbahn gefallen.

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Das teilte die Polizei über Twitter am Montag mit. Es seien mehrere Schüsse in einer Straßenbahn gefallen. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden zunächst nicht mitgeteilt. Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es, unter anderem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt.

Weitere Berichterstattung folgt. (dpa)